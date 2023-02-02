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Эксперт: Азербайджан станет надежным партнером Европы в поставках "зеленой энергии"

Эксперт: Азербайджан станет надежным партнером Европы в поставках "зеленой энергии" Азербайджан станет надежным партнером Европейского Союза (ЕС) в области "зеленой энергетики" так же, как в области поставок углеводородов.
Энергетика
2 февраля 2023 г. 18:01
Эксперт: Азербайджан станет надежным партнером Европы в поставках зеленой энергии

Азербайджан станет надежным партнером Европейского Союза (ЕС) в области "зеленой энергетики" так же, как в области поставок углеводородов.

Об этом Report заявил экономист-эксперт Амал Гасанли.

По его словам, меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС свидетельствует о значимости, которую ЕС придает нашей стране в обеспечении своей энергобезопасности: "На фоне усугубления геополитической обстановки в регионе вопрос энергетической безопасности приобрел для ЕС небывалую ранее актуальность. Европа поставила цель в короткие сроки свести к минимуму зависимость от российского газа. Для этого было необходимо закупать газ из других источников, и Азербайджан, как одна из поставляющих в Европу газ стран не могла остаться вне этого процесса. В 2023 году наша страна намерена поставить в ЕС по меньшей мере 11,6 млрд кубометров природного газа. В прошлом году этот показатель составил 11,3 млрд кубометров, а в 2021 году – 8,2 млрд кубометров. Как видно, сформировалась устойчивая тенденция роста объемов поставок".

Эксперт отметил, что сегодня из Азербайджана в Европу также протягивается мост "зеленой энергетики".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycan Avropa üçün həm də "yaşıl enerji" tədarükü üzrə etibarlı tərəfdaş olacaq”

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