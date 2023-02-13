Эксперт: Азербайджан может стать площадкой для экспорта газа в ЕС из Центральной Азии

В будущем Азербайджан может стать платформой для увеличения экспорта газа в ЕС из Центральной Азии

В будущем Азербайджан может стать площадкой для экспорта газа в ЕС из Центральной Азии.

Как передает Report,об этом исполнительный директор бельгийского мозгового центра "New direction" Витольд де Шевилли заявил в ходе выступления на вебинаре Центра анализа международных отношений (ЦАМО), посвященном сотрудничеству Азербайджана и ЕС.

"В связи с развязанной Россией войной в Украине Европейскому союзу важно найти более безопасные транспортные пути, и самый очевидный из них - Средний коридор. Это уникальная возможность расширить наше сотрудничество, и мы убеждены, что экспорт и импорт из Центральной Азии, Южного Кавказа в ЕС возрастет. Мы знаем, что за последние 7 месяцев эта цифра уже увеличилась на 15%, но мы должны сделать еще больше",- сказал Витольд де Шевилли.

Эксперт добавил, что развитие экономики ЕС невозможно без свободного доступа к газу, и напомнил, что в июле прошлого года с Азербайджаном был подписан меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере.

Глава бельгийского мозгового центра также подчеркнул важность достижения мира в регионе Южного Кавказа. "Для устойчивого развития этого региона нам необходимо видеть там стабильность и мир. В этой связи мы видели некоторые позитивные шаги на встречах между лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе", добавил он.