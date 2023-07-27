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Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии

Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии В Азербайджане активно внедряются разнообразные программы и политики, направленные на развитие зеленой экономики. Это включает меры по повышению энергоэффективности, развитию устойчивой инфраструктуры и внедрению экологически чистых технологий.
Энергетика
27 июля 2023 г. 12:28
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии

В Азербайджане активно внедряются разнообразные программы и проекты, направленные на развитие зеленой экономики. Это включает меры по повышению энергоэффективности, развитию устойчивой инфраструктуры и внедрению экологически чистых технологий.

Об этом Report заявил доктор Умуд Шокри, консультант в области внешней политике и энергетике, базирующийся в Вашингтоне.

Как отметил У.Шокри, Азербайджан проявляет приверженность переходу к зеленой экономике и развитию возобновляемых источников энергии, что свидетельствует о его понимании важности устойчивого развития и решения проблем, связанных с изменением климата.

По его словам, в стране имеется благоприятные климатические условия для выработки солнечной и ветряной энергии.

"Азербайджан обладает значительным потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Кроме солнечной и ветровой, в стране есть также ресурсы для развития геотермальной и гидроэнергетики. Использование этих ресурсов способствует созданию устойчивого энергетического баланса. На сегодняшний день уже предприняты шаги по реализации крупных проектов в этой области. Внедрение возобновляемых источников энергии и переход к зеленой экономике позволит Азербайджану сократить выбросы парниковых газов, стимулировать экономический рост, создавать новые рабочие места и повышать энергетическую безопасность страны", - сказал эксперт.

В заключение эксперт также подчеркнул, что используя свой потенциал возобновляемых источников энергии, Азербайджан прокладывает путь к более экологически чистому и устойчивому будущему.

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