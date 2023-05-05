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Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном

Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном Албания заинтересована в углублении экономического, а также энергетического сотрудничества с Азербайджаном.
Энергетика
5 мая 2023 г. 17:12
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном

Албания заинтересована в углублении экономического, прежде всего, энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом Report заявил политический аналитик, преподаватель по внешней политике США и геополитике в университете Тираны Шпенди Гаши.

По его словам, Албания является страной, имеющей ограниченную собственную добычу природного газа, почти полностью зависящую от гидроресурсов для обеспечения электроэнергией.

"В этой связи Албания является желанным потребителем для Азербайджана, которому удается геостратегически расширить свое влияние на Балканском полуострове", - сказал он.

"Известно, что мир фундаментально разделился на два фронта. В условиях, когда такой гигант, как Российская Федерация, зачастую агрессивный по отношению к другим государствам, выведен из игры санкциями Запада, Азербайджан может выступить в качестве резервной карты, чтобы не углублять энергетический кризис, угрожающий европейским государствам", - сказал аналитик.

Ш.Гаши отметил, что альянсы между странами создаются на основе общих интересов.

"Европа и Балканы нуждаются в энергоносителях, поставки которой со стороны РФ прерываются. Азербайджану же нужен более широкий рынок для поставки своих ", - добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что двусторонние отношения между Албанией и Азербайджаном развиваются динамично. "Отношения между странами берут свое начало еще с 1993 года. За эти годы мы сотрудничали в различных областях, таких как культура, торговля, энергетика, безопасность. Кроме того, политические контакты между Баку и Тираной находятся на высоком уровне, поскольку Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - заявил Ш. Гаши.

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