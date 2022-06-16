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Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов

Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов Азербайджан является важным и надежным партнером Европы в вопросе поставок энергоресурсов.
Энергетика
16 июня 2022 г. 15:30
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов

Азербайджан является важным и надежным партнером Европы в вопросе поставок энергоресурсов.

Об этом Report заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс, принимающий участие в IX Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил, что роль Азербайджана в этом вопросе продолжит возрастать в последующие годы, поскольку запрет на закупку российской нефти и газа скоро станет реальностью.

В этой связи Затлерс отметил, что европейские страны заинтересованы в увеличении объемов поставок энергоресурсов из Азербайджана.

"ЕС является важным и надежным партнером, и подписание долгосрочного договора о поставках будет выгодным для Азербайджана", отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Valdis Zatlers: “Azərbaycan enerji daşıyıcılarının tədarükü məsələsində Avropanın vacib tərəfdaşıdır”

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