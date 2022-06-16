Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов

Азербайджан является важным и надежным партнером Европы в вопросе поставок энергоресурсов.
Об этом Report заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс, принимающий участие в IX Глобальном Бакинском форуме.
Он отметил, что роль Азербайджана в этом вопросе продолжит возрастать в последующие годы, поскольку запрет на закупку российской нефти и газа скоро станет реальностью.
В этой связи Затлерс отметил, что европейские страны заинтересованы в увеличении объемов поставок энергоресурсов из Азербайджана.
"ЕС является важным и надежным партнером, и подписание долгосрочного договора о поставках будет выгодным для Азербайджана", отметил он.