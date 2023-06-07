Экс-президент Болгарии: Азербайджан становится крупнейшим поставщиком ВИЭ в Европу

Азербайджан становится крупнейшим поставщиком возобновляемых источников энергии в Европу.

Азербайджан становится крупнейшим поставщиком возобновляемых источников энергии в Европу.

Как передает Report, об этом бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил в ходе международного мероприятия на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.

По его словам, возобновляемые источники энергии - очень важный вопрос в связи с последними вызовами в современном мире.

Росен Плевнелиев также подчеркнул, что Азербайджан готов внести важный вклад в транспортировку экологически чистой энергии в европейские страны: "В связи с этим мы очень оптимистичны".