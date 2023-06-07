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Экс-президент Болгарии: Азербайджан становится крупнейшим поставщиком ВИЭ в Европу

Экс-президент Болгарии: Азербайджан становится крупнейшим поставщиком ВИЭ в Европу Азербайджан становится крупнейшим поставщиком возобновляемых источников энергии в Европу.
Энергетика
7 июня 2023 г. 16:04
Экс-президент Болгарии: Азербайджан становится крупнейшим поставщиком ВИЭ в Европу

Азербайджан становится крупнейшим поставщиком возобновляемых источников энергии в Европу.

Как передает Report, об этом бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил в ходе международного мероприятия на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.

По его словам, возобновляемые источники энергии - очень важный вопрос в связи с последними вызовами в современном мире.

Росен Плевнелиев также подчеркнул, что Азербайджан готов внести важный вклад в транспортировку экологически чистой энергии в европейские страны: "В связи с этим мы очень оптимистичны".

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın eks-prezidenti: “Azərbaycan Avropaya bərpa olunan enerjinin ən böyük tədarükçüsünə çevrilir”
Версия на английском языке Ex-president of Bulgaria: Azerbaijan becoming major supplier of renewable energy

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