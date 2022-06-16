Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе

Азербайджан сегодня является решением и ответом для Европы в энергетическом вопросе.

Азербайджан сегодня является решением и ответом для Европы в энергетическом вопросе.

Об этом Report заявил бывший премьер-министр Румынии Петре Роман.

По его словам, Азербайджан в сотрудничестве с ЕС может увеличить производство и поставки энергоресурсов.

П. Роман отметил, что его восхищает, насколько рационально Азербайджан смог использовать доходы от нефти и газа для развития страны: "Эта концепция была прекрасно использована в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев продолжает данную концепцию".

Он добавил, что сегодня Азербайджану нужны инвестиции для производства больших объемов нефти и газа.