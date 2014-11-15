Экс-посол США: Южный коридор удвоит объем инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Официальные лица ЕС правы, что "Южный Поток" не предоставляет альтернативных источников газа в Европу. "Южный Поток" предоставляет лишь новые транзитные пути доставки газа, которые итак существуют, преимущественно через Украину".

Об этом Report заявил бывший посол США в Азербайджане, эксперт Мэтью Брайза.

По его словам, планы России в связи с "Южным Потоком" и "Северным Потоком" предполагают налаживание газового транзитного объема, который будет превышать потребности Европы. "Таким образом, Европа не нуждается в "Южном Потоке", и будет иметь столько газа, сколько потребуется для восполнения потребностей от других источников. "Южный Газовый Коридор" является единственным элементом в стратегии ЕС, который диверсифицирует поставки природного газа. Другие элементы этой стратегии предполагают увеличение импорта из Норвегии и Северной Африки, а также сжиженного газа, включая поставки из США".

М.Брайза также отметил, что в настоящее время "Газпром" с помощью таких мега проектов, как "Южный Поток" и "Северный Поток", пытается бороться с дальнейшим развитием свободной рыночной торговли натуральным газом, который может заставить концерн снизить свои цены. ""Газпром" потерпит неудачу и принцип свободной рыночной торговли газом будет преобладать в Европе", - считает М. Брайза.

Говоря о том, какие плюсы принесет строительство "Южного Газового Коридора" для Азербайджана, М.Брайза заявил, что реализация этого проекта позволит поддерживать приток большого объема инвестиций и доходов от продажи природного газа в течение нескольких лет. "Помимо этого, "Южный Газовый Коридор" позволит открыть приток инвестиций во вторую фазу проекта "Шахдениз" и удвоит международные инвестиции, которые по сей день были вложены в нефтегазовый сектор Азербайджана".