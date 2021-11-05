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Экс-посол США: 800 млн человек во всем мире лишены доступа к электричеству

Экс-посол США: 800 млн человек во всем мире лишены доступа к электричеству Изменение климата уже коснулось нас. Мы должны эффективно использовать и другие энергоресурсы.
Энергетика
5 ноября 2021 г. 12:52
Экс-посол США: 800 млн человек во всем мире лишены доступа к электричеству

Изменение климата уже коснулось нас. Мы должны эффективно использовать и другие энергоресурсы.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута на VIII Глобальном Бакинском форуме.

"Мы должны думать о будущем и следовать целям устойчивого развития. Добившись этого, мы обеспечим доступ к устойчивым, современным источникам энергии. 800 миллионов человек во всем мире не имеют доступа к электричеству, а 3 миллиардам человек недоступны безопасные продукты питания. Здоровое питание положительно влияет на здоровье людей”, - сказал он.

Р.Секута также отметил, что доля возобновляемых источников энергии растет изо дня в день: "Я думаю, в будущем мы получим больше пользы от водородной энергии, которая более выгодна".

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş səfir: “Dünyada 800 milyon insan elektrik enerjisi ilə təmin olunmayıb”

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