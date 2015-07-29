​Экс-партнер "Газпрома" по "Турецкому потоку" заявил о массовых сокращениях

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Бывший партнер "Газпрома" - итальянский трубоукладчик Saipem - объявил о намерении сократить издержки на 1,3 млрд. евро, чтобы вернуть конкурентоспособность на рынке, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Компания также вынуждена будет сократить 8,8 тыс. сотрудников в результате разрыва контракта по "Южному потоку", а после - по "Турецкому потоку", а также антикоррупционного расследования в Алжире и падения цен на энергоресурсы. Согласно прогнозам компании, чистый убыток Saipem в 2015 году составит 800 млн. евро.

Проводить массовые сокращения компания намерена с 2015 года по 2017 год.