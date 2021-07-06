Экс-министр энергетики США: Цены на нефть «очень легко» могут превысить $100

«Мне кажется поразительным, что ОАЭ отошли от Саудовской Аравии, давнего союзника в ОПЕК и ОПЕК+», — сказал Бруйетт

Цены на нефть могут «очень легко» достичь 100 долларов США за баррель после неудачных переговоров группы ОПЕК+.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNBC заявил бывший министр энергетики США Дэн Бруйетт.

«Вы можете легко увидеть, как нефть достигла отметки в 100 долларов США за баррель. И даже выше», — сказал он.

С другой стороны, «в равной степени возможно» и падение цен.

«Если не будет никакого соглашения о добыче, и страны будут склонны выходить [из группы] и заниматься своими делами или собственной добычей, может произойти обвал цен на нефть», — сказал Бруйетт, который был министром энергетики США в период с 2019 по 2021 гг..

Напомним, что ОПЕК и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, на прошлой неделе дважды не смогли достичь соглашения о добыче нефти. В этот понедельник сорвалась очередная попытка возобновления переговоров, и обсуждения спорных вопросов были отложены на неопределенный срок.

Энергетический альянс стремился увеличить поставки на 400 тыс. баррелей в сутки в период с августа по декабрь 2021 года и предлагал продлить пакт о сокращении нефтедобычи до конца 2022 года. В прошлом году, чтобы справиться со снижением спроса из-за пандемии, ОПЕК+ согласился сократить добычу почти на 10 млн баррелей в сутки с мая 2020 года до конца апреля 2022 года.

Объединенные Арабские Эмираты указали, что поддерживая позицию об увеличении предложения, они возражают против условий продления сделки.

На этом фоне цены на нефть взлетели до 3-летнего максимума. В ходе сегодняшних торгов они выросли еще выше.

Цены на нефть, превышающие 100 долларов за баррель, уничтожат спрос, предупредил нефтяной эксперт Дэн Ергин, который сказал, что это не будет в интересах стран-участниц ОПЕК+.

«Я думаю, эти страны понимают, что нефть по 100 долларов за баррель будет не в (их) интересах, — сказал Ергин, заместитель председателя IHS Markit. — Вы бы увидели, как правительства вливают больше стимулов в электромобили, и увидите их влияние на спрос».

ОПЕК+ возглавляет Саудовская Аравия, близкий союзник ОАЭ. Но срыв этих переговоров и возражения ОАЭ против условий пролонгации сделки отражают редкие публичные разногласия между союзниками.

Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ «поразительны», заявили Бруйетт и Ерген.

«Мне кажется поразительным, что ОАЭ отошли от Саудовской Аравии, давнего союзника в ОПЕК и ОПЕК+», — сказал Бруйетт.

Ергин также заявил, что разногласия между обеими странами поразительны, учитывая, что до недавнего времени они «в значительной степени шли в ногу».

«Я думаю, что та или другая сторона должна уступить... придется... много, как говорится, торговать лошадьми, чтобы сохранить сделку, — сказал он в интервью CNBC. — Хотя в этом вопросе они идут разными путями, на самом деле обе страны преследуют схожие цели и нуждаются в доходах от добычи нефти для новых инвестиций».

По состоянию на 14.13 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% — до 77,31 доллара США. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,58% — до 76,35 доллара США за баррель, при этом ранее в ходе торгов они достигали максимума с ноября 2014 года в 76,98 доллара США за баррель.