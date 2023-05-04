Экс-министр Болгарии: SOCAR становится конкурентом Bulgargaz на внутреннем рынке газа

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) становится конкурентом Bulgargaz на внутреннем рынке газа Болгарии.
Об этом Report заявил профессор, бывший министр образования и науки Болгарии Тодор Танев.
Профессор подчеркнул, что в течение двух недель SOCAR получит лицензию на торговлю природным газом от Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии, и, вероятно, будет поставлять около 1 млрд кубометров в год, что составляет 35% потребления Болгарии.
"Подписание инициативы "Кольцо солидарности" предоставляет возможность увеличить поставки азербайджанского газа в Юго-Восточную Европу. Кроме того, подписанный меморандум предоставляет стратегическую возможность по обеспечению долгосрочных интересов для Болгарии и всех остальных вовлеченных стран", - добавил Танев.
По его словам, Болгария играет важную роль в газовой инициативе, которая планирует поставлять азербайджанский газ по всей Европе.
"Вероятно, что наша страна удвоит поставки природного газа из Азербайджана, но за счет прямых продаж от SOCAR, а не через Bulgargaz", заключил Тодор Танев.
25 апреля в Софии состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)".
Меморандум определяет направления сотрудничества по поставкам дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу через модернизированное "Кольцо солидарности".
Инициатива "Кольцо солидарности" (STRING) была предложена Болгарией и поддержана Европейской комиссией для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.