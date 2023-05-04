Экс-министр Болгарии: SOCAR становится конкурентом Bulgargaz на внутреннем рынке газа

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) становится конкурентом Государственной компании Bulgargaz на внутреннем рынке газа Болгарии.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) становится конкурентом Bulgargaz на внутреннем рынке газа Болгарии.

Об этом Report заявил профессор, бывший министр образования и науки Болгарии Тодор Танев.

Профессор подчеркнул, что в течение двух недель SOCAR получит лицензию на торговлю природным газом от Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии, и, вероятно, будет поставлять около 1 млрд кубометров в год, что составляет 35% потребления Болгарии.

"Подписание инициативы "Кольцо солидарности" предоставляет возможность увеличить поставки азербайджанского газа в Юго-Восточную Европу. Кроме того, подписанный меморандум предоставляет стратегическую возможность по обеспечению долгосрочных интересов для Болгарии и всех остальных вовлеченных стран", - добавил Танев.

По его словам, Болгария играет важную роль в газовой инициативе, которая планирует поставлять азербайджанский газ по всей Европе.

"Вероятно, что наша страна удвоит поставки природного газа из Азербайджана, но за счет прямых продаж от SOCAR, а не через Bulgargaz", заключил Тодор Танев.

25 апреля в Софии состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)".

Меморандум определяет направления сотрудничества по поставкам дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу через модернизированное "Кольцо солидарности".

Инициатива "Кольцо солидарности" (STRING) была предложена Болгарией и поддержана Европейской комиссией для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.