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Экс-министр Болгарии: SOCAR становится конкурентом Bulgargaz на внутреннем рынке газа

Экс-министр Болгарии: SOCAR становится конкурентом Bulgargaz на внутреннем рынке газа Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) становится конкурентом Государственной компании Bulgargaz на внутреннем рынке газа Болгарии.
Энергетика
4 мая 2023 г. 12:30
Экс-министр Болгарии: SOCAR становится конкурентом Bulgargaz на внутреннем рынке газа

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) становится конкурентом Bulgargaz на внутреннем рынке газа Болгарии.

Об этом Report заявил профессор, бывший министр образования и науки Болгарии Тодор Танев.

Профессор подчеркнул, что в течение двух недель SOCAR получит лицензию на торговлю природным газом от Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии, и, вероятно, будет поставлять около 1 млрд кубометров в год, что составляет 35% потребления Болгарии.

"Подписание инициативы "Кольцо солидарности" предоставляет возможность увеличить поставки азербайджанского газа в Юго-Восточную Европу. Кроме того, подписанный меморандум предоставляет стратегическую возможность по обеспечению долгосрочных интересов для Болгарии и всех остальных вовлеченных стран", - добавил Танев.

По его словам, Болгария играет важную роль в газовой инициативе, которая планирует поставлять азербайджанский газ по всей Европе.

"Вероятно, что наша страна удвоит поставки природного газа из Азербайджана, но за счет прямых продаж от SOCAR, а не через Bulgargaz", заключил Тодор Танев.

25 апреля в Софии состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)".

Меморандум определяет направления сотрудничества по поставкам дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу через модернизированное "Кольцо солидарности".

Инициатива "Кольцо солидарности" (STRING) была предложена Болгарией и поддержана Европейской комиссией для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.

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Версия на английском языке Ex-minister of Bulgaria: SOCAR becoming competitor to Bulgargaz in domestic gas market

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