Экс-канцлер Германии снова возглавил совет директоров "Роснефти"

Председателем совета директоров «Роснефти» вновь избран Герхард Шрёдер. Данное решение было принято 5 июня в ходе первого заседания совета директоров по итогам годового собрания акционеров.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте компании.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года. Он также занимает должность председателя комитета акционеров Nord Stream 2 AG.

Ранее сообщалось, что по итогам годового собрания 2 июня акционеры «Роснефти» решили направить на вознаграждение за 2019 год нескольким членам совета директоров почти 3,4 млн долларов США. Герхард Шрёдер получит 600 тыс долларов США.

В ходе заседания также были сформированы составы комитетов совета директоров. В комитет по аудиту избраны Ханс-Йорг Рудлофф (председатель), Маттиас Варниг, Олег Вьюгин. В комитет по кадрам и вознаграждениям вошли Маттиас Варниг (председатель), Файзал Алсуваиди, Ханс-Йорг Рудлофф. Членами комитета по стратегии и устойчивому развитию стали Роберт Дадли (председатель), Александр Новак, Файзал Алсуваиди, Олег Вьюгин и Хамад Рашид аль-Моханнади.

Всего в совет директоров "Роснефти" входят 11 человек - председатель попечительского совета Qatar Community College Хамад Рашид аль-Моханнади, председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, министр энергетики РФ Александр Новак, помощник президента России Максим Орешкин, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин и управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, бывший глава BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни и представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди.