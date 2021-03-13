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Экономист: Для Грузии выгоднее импортировать электроэнергию из Азербайджана

Экономист: Для Грузии выгоднее импортировать электроэнергию из Азербайджана "За исключением Абхазского региона можно сказать, что Грузия поставляет электроэнергию только из Азербайджана"
Энергетика
13 марта 2021 г. 11:07
Экономист: Для Грузии выгоднее импортировать электроэнергию из Азербайджана

"Для Грузии выгоднее с ценовой точки зрения импортировать электроэнергию из Азербайджана".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал экономист Андриа Гвидиани.

По словам эксперта, покупка электроэнергии у Азербайджана выгоднее по сравнению с другими поставщиками, и это проявляется в конкурентоспособных ценах: "Поставка электроэнергии зависит от трех различных тарифов – день, ночь и выходные дни. По сравнению с Россией тарифы на электроэнергию, закупаемую у Азербайджана, ниже".

Экономист отметил, что практически весь объем поставляемой из России электроэнергии де-факто предназначено для Республики Абхазия: "Поэтому за исключением Абхазского региона можно сказать, что Грузия поставляет электроэнергию только из Азербайджана".

В январе-феврале текущего года Грузия поставила 827,8 млн киловатт электроэнергии. Из них 299,7 млн киловатт или 36,2% пришлись на долю Азербайджана. В годовом сравнении объем вырос на 16,7%.

За 2 месяца основным поставщиком электроэнергии в Грузию была Россия – 521 млн киловатт.

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Версия на английском языке Georgian economist: Electricity import from Azerbaijan is more profitable
Версия на азербайджанском языке İqtisadçı: “Gürcüstan üçün Azərbaycandan elektrik enerjisi idxalı daha sərfəlidir”

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