Экономист: Для Грузии выгоднее импортировать электроэнергию из Азербайджана

"За исключением Абхазского региона можно сказать, что Грузия поставляет электроэнергию только из Азербайджана"

"Для Грузии выгоднее с ценовой точки зрения импортировать электроэнергию из Азербайджана".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал экономист Андриа Гвидиани.

По словам эксперта, покупка электроэнергии у Азербайджана выгоднее по сравнению с другими поставщиками, и это проявляется в конкурентоспособных ценах: "Поставка электроэнергии зависит от трех различных тарифов – день, ночь и выходные дни. По сравнению с Россией тарифы на электроэнергию, закупаемую у Азербайджана, ниже".

Экономист отметил, что практически весь объем поставляемой из России электроэнергии де-факто предназначено для Республики Абхазия: "Поэтому за исключением Абхазского региона можно сказать, что Грузия поставляет электроэнергию только из Азербайджана".

В январе-феврале текущего года Грузия поставила 827,8 млн киловатт электроэнергии. Из них 299,7 млн киловатт или 36,2% пришлись на долю Азербайджана. В годовом сравнении объем вырос на 16,7%.

За 2 месяца основным поставщиком электроэнергии в Грузию была Россия – 521 млн киловатт.