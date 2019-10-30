​Экономист BP: США станут лидером в производстве LNG

Потребление и добыча природного газа увеличились во всем мире в прошлом году. Только США нарастили добычу газа на более чем 80 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный экономист BP по России и странам СНГ Владимир Дребенцов на презентации изданий "Статистический обзор мировой энергетики от BP " и "Взгляд на энергетические перспективы – 2040" в Баку.

По его словам, в долгосрочной перспективе США станут лидером по производству сжиженного природного газа (LNG): "Спрос на природный газ будет расти, потому что природный газ - наилучший энергоресурс для замены угля".

В. Дребенцов добавил, что сланцевая революция способствовала росту экспорта LNG со стороны США. В перспективе страна станет крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире".