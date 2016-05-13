​Экономист BP: Цены на нефть сформируются постепенно

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Нефтяной рынок постепенно приходит в состояние равновесия. Надеюсь, этот процесс завершится до конца этого года".

Об этом заявил агентству Report находящийся с визитом в Баку главный экономист группы BP Спенсер Дейл.

"В конце туннеля уже виден свет. Цены сформируются со временем. Однако трудно сказать, какими они будут и когда наступит стабильность", - отметил экономист.

Напомним, что в выпуске отчета BP "Взгляд на перспективы энергетики" 2016 года указано, что низкие цены на нефтяном рынке привели к росту спроса, что способствовало их постепенной стабилизации. Глобальный спрос на нефть растет на 20 млн. баррелей в сутки и к 2035 году достигнет 112 млн. баррелей/сутки.

Отмечается, что спрос растет за счет экономик развивающихся стран, большая часть роста спроса приходится на долю Китая и Индии.