Экономист: Азербайджан в любом случае получит выгоду от повышения мировых цен на нефть

К росту мировых цен на нефть привел перезапуск экономики в Китае, считает российский эксперт

"К росту мировых цен на нефть привел перезапуск экономики в Китае, который влечет за собой активизацию других рынков и обещает рост мировой экономики. Также на данную ситуацию значительное влияние оказало ослабление американской валюты, что является последствием колоссальной денежной эмиссии в США за 2020 год".

Об этом российскому бюро Report заявил российский экономист и руководитель центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов.

По словам эксперта, ситуация с коронавирусной инфекцией не оказывает вляние ни на мировой кризис, ни на повышение цен на нефть: "Коронавирус существует как фактор, которым пытаются прикрыть экономические проблемы и провалы. Так, например, действует Европейский союз своим локдауном. Как бы ни было сложно с коронавирусом, он не является причиной обострения кризиса и уж тем более не создал нынешнее повышение мировых цен на нефть".

"Вне зависимости от решения сокращения добычи нефти Азербайджан будет получать выгоду от повышения мировых цен на нефть", — подчеркнул он.

"Нефть может приблизиться к отметке $60 за баррель в 2021 году. Однако очень сложно сейчас что-то точно утвержать, потому что имеется очень много влияющих факторов", — отметил экономист.

Впервые с 25 февраля 2020 года цена нефти Brent превысила $55 за баррель.

Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти в феврале и марте.

В рамках ограничений ОПЕК+ добыча нефти в Азербайджане в прошлом году снизилась на 8,2%.