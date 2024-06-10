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Экономические возможности Кыргызстана представлены на энергетическом форуме в Вене

Экономические возможности Кыргызстана представлены на энергетическом форуме в Вене Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров в Вене провел презентацию экономических перспектив и инвестиционного климата в республике.
Энергетика
10 июня 2024 г. 16:14
Экономические возможности Кыргызстана представлены на энергетическом форуме в Вене

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров в Вене провел презентацию экономических перспектив и инвестиционного климата в республике.

Об этом, как передает Report, сообщило госагентство Кыргызстана «Кабар».

Презентация состоялась 10 июня на полях международного инвестиционного энергетического форума в Вене, в ходе панельной сессии «Инвестиционные возможности, связанные с переходом к "чистой" энергетике, ставшие возможными благодаря реформам в Кыргызстане».

"За последние годы экономический рост Кыргызстана бьет все рекорды и демонстрирует исключительно устойчивое развитие – средний темп роста ВВП составил 7 %. В первом квартале 2024 года темп экономического роста ускорился до 8,8 %",- сказал он.

А.Жапаров добавил, что недавно рейтинговое агентство Moody’s повысило перспективный прогноз по кредитному рейтингу Кыргызстана с негативного на стабильный и подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте на уровне B3.

По его словам, энергетический сектор республики «переживает период возрождения».

"Пересматриваются тарифы и предусматриваются лучшие условия в виде льгот и преференций для инвесторов. По всей стране начата реализация более 50 проектов ВИЭ", - сказал А. Жапаров.

Он также призвал международные организации к совместной реализации проектов в сфере энергетики, особенно в масштабном региональном проекте по строительству Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1 тыс. 860 МВт: "Глубоко убежден, что совместными усилиями будет построен самая крупная в регионе ГЭС и откроются новые горизонты "зеленой" энергетики в Центрально-Азиатском регионе".

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