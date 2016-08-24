Экологический мониторинг TAP в Италии завершился с положительными результатами

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Муниципалитет города Мелендуньо (Италия) провел экологический мониторинг проекта строительства участка Трансадриатического трубопровода (TAP) в данном регионе. Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, мониторинги организованы в трех направлениях.

Специалисты провели оценку уровня шума, атмосферного давления и уровня грунтовых вод вдоль трубопровода и подтвердили отчет TAP об охране окружающей среды.

Отметим, что проверки будут проводиться по всему маршруту TAP протяженностью 878 км.

Напомним, что BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.