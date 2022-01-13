ЕК выясняет, нарушил ли "Газпром" нормы ЕС по поставкам газа в кризис

Еврокомиссия (ЕК) "с нетерпением ожидает" ответы "Газпрома" на свой официальный запрос о поставках газа в Евросоюз в период энергетического кризиса.

Еврокомиссия (ЕК) "с нетерпением ожидает" ответы "Газпрома" на свой официальный запрос о поставках газа в Евросоюз в период энергетического кризиса.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила еврокомиссар Маргрете Вестагер.

"Мы изучаем это дело в приоритетном порядке, поскольку это необычно, когда компания в условиях повышенного спроса снижает поставки. Мы направили запросы компаниям в энергетическом секторе, мы получили много ответов, но мы пока ожидаем ответов в том числе - с особым нетерпением - со стороны "Газпрома". Я не хочу спекулировать по делу, в котором мы пока находимся на ранней стадии", - сказала она.