ЕК: США занимают второе место по объемам поставок газа в Евросоюз

США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии. При этом Соединенные Штаты предоставляют газ в сжиженном виде.

США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии. При этом Соединенные Штаты предоставляют газ в сжиженном виде.

Как передает Report, об этом сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции Банка Латвии.

Он напомнил, что поставки из России, которая была основным экспортером для ЕС, сократились.

"Мы смогли полностью изменить структуру поставок. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ", - сообщил он.