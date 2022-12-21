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ЕК разрешила ФРГ выделить из бюджета средства на поддержку компаний Uniper и SEFE

ЕК разрешила ФРГ выделить из бюджета средства на поддержку компаний Uniper и SEFE Еврокомиссия (ЕК) разрешила Германии выделить из ее бюджета 34,5 млрд евро на рекапитализацию энергоконцерна Uniper и 6,3 млрд евро на поддержку SEFE
Энергетика
21 декабря 2022 г. 10:54
ЕК разрешила ФРГ выделить из бюджета средства на поддержку компаний Uniper и SEFE

Еврокомиссия (ЕК) разрешила Германии выделить из ее бюджета 34,5 млрд евро на рекапитализацию энергоконцерна Uniper и 6,3 млрд евро на поддержку SEFE

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

"ЕК разрешила кабмину ФРГ направить 6,3 млрд евро на поддержку компании SEFE, которая раньше называлась Gazprom Germania и была дочерней структурой "Газпрома", но впоследствии была передана под внешнее управление германского регулятора и переименована", - отметили в ведомстве.

В публикации отметили, что спасение Uniper подразумевает под собой ряд условий, которые необходимо выполнить. В частности, компания Uniper должна отказаться от части бизнеса, который дает ей большую часть доходов. Речь идет об электростанциях в Германии и Венгрии, а также о долях в некоторых международных проектах.

В случае с SEFE Германия должна уменьшить свою долю в компании до 25% плюс одна акция к 2028 году. Сама же SEFE должна избавиться от бизнес-проектов в Болгарии, Венгрии, Мексике, Румынии, Словакии, Чехии и Швейцарии.

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