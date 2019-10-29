Еврокомиссия разочарована итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович сообщил, что разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по транзиту газа.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он также надеется, что договоренность между Москвой и Киевом по этому вопросу будет достигнута в будущем.

Политик отметил, что Россия и Украина должна пользоваться «каждым днем и минутой» для переговоров о транзите газа.

«Я подготовил встречу так, что с политической волей можно было достичь позитивного прогресса», — выразил недовольство Шевчович.