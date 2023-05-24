ЕК призвала Евросоюз быть готовым к полному прекращению поставок газа из РФ

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС быть готовыми к полному прекращению импорта российского газа.

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС быть готовыми к полному прекращению импорта российского газа.

Как передает Report, это следует из рекомендаций органа.

"Целевые показатели хранения газа установлены на уровне 90% на следующую зиму, и ЕС должен быть в состоянии выполнить эту задачу даже в случае полного отсутствия объемов российского газа при условии, что государства-члены ЕС будут сотрудничать в области поставок", - сказано в сообщении.

Импорт российского газа в европейские страны в 2022 году снизился более чем на 50%, примерно до 80 млрд кубометров. Поставки прекратились по основному маршруту - магистрали "Северный поток" - и балансирующему - "Ямал-Европа", а также втрое сократились по украинскому маршруту. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".

Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, и предложил дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.