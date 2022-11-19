ЕК представит окончательный проект потолка цен на газ 24 ноября

Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект документа, включающий механизм введения динамического потолка цен на природный газ (ПГ).

Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект документа, включающий механизм введения динамического потолка цен на природный газ (ПГ). Окончательный вариант будет представлен на саммите ЕС 24 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в интервью, опубликованном сегодня в газете La Stampa.

По его словам, Италия в целом "положительно оценивает" это предложение. "Пока мы имеем неформальный проект ЕК, в котором вводится динамический потолок цен. 24 ноября на Европейском совете будет представлен окончательный текст, и мы посмотрим на детали. Вероятно, что-то можно улучшить, но в целом наши запросы учитываются", - сказал министр.

Пикетто-Фратин заверил, что плавучий регазификатор будет установлен у берегов Пьомбино, несмотря на возражения местных властей, с гарантией срока эксплуатации не более трех лет. Правительство Италии будет продолжать взаимодействовать с властями регионов в целях наращивания внутреннего производства газа.