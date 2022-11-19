О нас

ЕК представит окончательный проект потолка цен на газ 24 ноября

ЕК представит окончательный проект потолка цен на газ 24 ноября Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект документа, включающий механизм введения динамического потолка цен на природный газ (ПГ).
Энергетика
19 ноября 2022 г. 13:57
ЕК представит окончательный проект потолка цен на газ 24 ноября

Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект документа, включающий механизм введения динамического потолка цен на природный газ (ПГ). Окончательный вариант будет представлен на саммите ЕС 24 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в интервью, опубликованном сегодня в газете La Stampa.

По его словам, Италия в целом "положительно оценивает" это предложение. "Пока мы имеем неформальный проект ЕК, в котором вводится динамический потолок цен. 24 ноября на Европейском совете будет представлен окончательный текст, и мы посмотрим на детали. Вероятно, что-то можно улучшить, но в целом наши запросы учитываются", - сказал министр.

Пикетто-Фратин заверил, что плавучий регазификатор будет установлен у берегов Пьомбино, несмотря на возражения местных властей, с гарантией срока эксплуатации не более трех лет. Правительство Италии будет продолжать взаимодействовать с властями регионов в целях наращивания внутреннего производства газа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой правительства РФ в расширенном составе
18 ноября 2022 г. 13:21
Азербайджан открывает посольство в Израиле
Азербайджан открывает посольство в Израиле
18 ноября 2022 г. 12:19
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
Азербайджан откроет диппредставительство в Палестине
18 ноября 2022 г. 12:18
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
В Баку этой ночью произошла авария с участием нескольких автомобилей
18 ноября 2022 г. 09:51
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
17 ноября 2022 г. 20:45
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
17 ноября 2022 г. 19:45
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
17 ноября 2022 г. 10:49
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
16 ноября 2022 г. 19:19
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
16 ноября 2022 г. 19:02
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 ноября 2022 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi