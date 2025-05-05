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ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа к концу 2027 года

ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа к концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года.
Энергетика
5 мая 2025 г. 12:56
ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа к концу 2027 года

Еврокомиссия собирается предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

О своих планах ЕК объявит во вторник в Страсбурге.

По данным агентства, будет предложено со следующего месяца запретить импорт российского газа, как трубопроводного, так и в форме СПГ.

Меры, которые будут затрагивать спотовые контракты, вступят в силу не позднее конца 2025 года.

Более конкретные сроки зависят от способности Евросоюза обеспечить поставки СПГ из других стран, например, США, Катара и Канады.

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Версия на английском языке EU set to propose banning Russian gas imports by end of 2027
Версия на азербайджанском языке AK 2027-ci ilin sonuna qədər Rusiya qazının idxalının tamamilə qadağan edilməsini təklif edəcək

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