ЕК предложит полностью запретить импорт российского газа к концу 2027 года

Еврокомиссия собирается предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года.

Еврокомиссия собирается предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

О своих планах ЕК объявит во вторник в Страсбурге.

По данным агентства, будет предложено со следующего месяца запретить импорт российского газа, как трубопроводного, так и в форме СПГ.

Меры, которые будут затрагивать спотовые контракты, вступят в силу не позднее конца 2025 года.

Более конкретные сроки зависят от способности Евросоюза обеспечить поставки СПГ из других стран, например, США, Катара и Канады.