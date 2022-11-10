ЕК предложила ввести в Евросоюзе стандарт "Евро-7" для автомобилей

В Евросоюзе предложили ввести новый стандарт "Евро-7" для легковых и грузовых автомобилей с целью уменьшить объемы вредных выбросов и улучшить качество воздуха.

В Евросоюзе предложили ввести новый стандарт "Евро-7" для легковых и грузовых автомобилей с целью уменьшить объемы вредных выбросов и улучшить качество воздуха.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с такой инициативой выступила Еврокомиссия.

"В 2035 году "Евро-7" снизит выбросы NOx (оксидов азота) от автомобилей и фургонов на 35% по сравнению с "Евро-6" и на 56% по сравнению с "Евро-6" от автобусов и грузовиков", - говорится в планах ЕК.

При этом выбросы частиц из выхлопной трубы автомобилей и фургонов будут уменьшены на 13%, а автобусов и грузовиков - на 39%. Благодаря новому стандарту уровень загрязнения от тормозов уменьшится на 27%. Отмечается, что новые правила включают требования по выбросам также от шин и аккумуляторов, поэтому применительны и к электромобилям.

Введение "Евро-7" с внедрением существующих технологий скажется на стоимости автомобилей - легковые автомобили будут дороже на сумму от 90 до 150 евро, а автобусы и грузовики подорожают примерно на 2 600 евро. Рассмотрением предложения займутся Совет стран ЕС и Европарламент.