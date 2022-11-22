ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в 275 евро за МВт/ч

Еврокомиссия (ЕК) выпустила постановление, предлагающее экстренное ограничение цен на газ на уровне 275 евро за МВт/ч по индексу хаба TTF. Сумма в 275 евро за МВт/ч равна около 2 900 долларов за тыс. кубометров. Сегодня спотовые цены на газ составляли 1 1

Еврокомиссия (ЕК) выпустила постановление, предлагающее экстренное ограничение цен на газ на уровне 275 евро за МВт/ч по индексу хаба TTF. Сумма в 275 евро за МВт/ч равна около 2 900 долларов за тыс. кубометров. Сегодня спотовые цены на газ составляли 1 120 долларов.

Об этом передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Этот показатель значительно выше текущего уровня в 120 евро, но ниже пиковых значений, от которых европейские страны пострадали летом этого года.

"Выше этой цены сделки не смогут проходить. Механизм коррекции рынка будет запускаться, если будет выполнено два условия. Первое - цена газа превышает определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель. А второе - если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение 10 торговых дней", - заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.

Предложение ЕК было пролоббировано рядом стран ЕС, которые стремятся снизить расходы на энергию, но все еще нуждается в одобрении со стороны национальных правительств. В последние недели цены на газ снизились, но 22 ноября "Газпром" пригрозил еще больше сократить поставки газа в Европу, что повысило вероятность очередного скачка цен.

Предложение Еврокомиссии будет обсуждаться министрами энергетики стран ЕС на их экстренном совещании в Брюсселе 24 ноября. Национальные правительства имеют право предлагать поправки к документу.