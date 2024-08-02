ЕК предложила Венгрии и Словакии использовать хорватский коридор для покупки нефти

Вице-президент Еврокомисии Валдис Домбровскис ответил на запрос Венгрии и Словакии относительно прекращения поставок российской нефти через Украину, указав, что Украина не ставит под угрозу поставки нефти в эти страны, и предложил использовать маршрут поставок через Хорватию.
Как передает Report, об этом написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети.
Однако, по его словам, Хорватия "не является надежной транзитной страной".
"Она ненадежна, потому что с начала войны плата за транзит нефти была увеличена в пять раз по сравнению со средними рыночными значениями", - заявил министр.
Кроме того, в расширение мощностей не были сделаны необходимые инвестиции, а данные по максимальной мощности не доказаны.