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ЕК предложила Венгрии и Словакии использовать хорватский коридор для покупки нефти

ЕК предложила Венгрии и Словакии использовать хорватский коридор для покупки нефти Вице-президент Еврокомисии Валдис Домбровскис ответил на запрос Венгрии и Словакии относительно прекращения поставок российской нефти через Украину, указав, что Украина не ставит под угрозу поставки нефти в эти страны, и предложил использовать маршрут пос
Энергетика
2 августа 2024 г. 14:28
ЕК предложила Венгрии и Словакии использовать хорватский коридор для покупки нефти

Вице-президент Еврокомисии Валдис Домбровскис ответил на запрос Венгрии и Словакии относительно прекращения поставок российской нефти через Украину, указав, что Украина не ставит под угрозу поставки нефти в эти страны, и предложил использовать маршрут поставок через Хорватию.

Как передает Report, об этом написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети.

Однако, по его словам, Хорватия "не является надежной транзитной страной".

"Она ненадежна, потому что с начала войны плата за транзит нефти была увеличена в пять раз по сравнению со средними рыночными значениями", - заявил министр.

Кроме того, в расширение мощностей не были сделаны необходимые инвестиции, а данные по максимальной мощности не доказаны.

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