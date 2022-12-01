ЕК предложила ЕС одобрить потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель

Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза принять потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов, высокопоставленные представители государств объединения в четверг уже начали обсуждать это предложение.

Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза принять потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов, высокопоставленные представители государств объединения в четверг уже начали обсуждать это предложение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

Источники сообщили, что утвердить предлагаемое ограничение должны все страны-члены ЕС, и тогда переговоры продолжатся. Также страны ЕС позднее в четверг могут согласовать другой потолок цен на нефть. Источники, между тем, указывают, что представители ЕК рассматривают возможность ввести потолок цен в районе 60 долларов за баррель и убеждены, что могут заключить сделку.