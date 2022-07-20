ЕК предлагает обязательное нормирование газа при прекращении поставок из РФ

Еврокомиссия (ЕК) предложит ввести обязательное нормирование потребления газа в ЕС в случае, если прекратятся поставки российского топлива.

Еврокомиссия (ЕК) предложит ввести обязательное нормирование потребления газа в ЕС в случае, если прекратятся поставки российского топлива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду испанская газета El País.

Согласно инициативе, если газ больше не будет поступать из РФ, все страны сообщества, в том числе менее зависимые от российских энергоносителей, такие как Испания, будут вынуждены нормировать потребление энергии. Ожидается, что Брюссель обозначит свои планы в среду. Предложение ЕК будет передано на обсуждение на внеочередном совете министров энергетики ЕС на следующей неделе.

Сначала Брюссель предложит добровольное сокращение потребления, которое может быть задействовано с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на фоне предполагаемого уменьшения поставок из РФ. Инициатива также дает ЕК полномочия объявить всеобщее состояние готовности, чтобы в таком случае ввести обязательное сокращение потребления для всех членов сообщества. В предложении уточняется, что соответствующая мера вступит в силу "в первый день месяца, следующего за объявлением тревоги, и завершится 31 марта 2023 года".

В проекте еще не указан процент сокращения, однако источники в ЕК отмечают, что рассматривается возможность установить его на уровне 15%.

Еврокомиссия ранее пообещала подготовить экстренный план действий на случай отключения российского газа. Как ожидается, он будет включать приоритетный порядок потребителей на случай необходимости их отключения, меры по экстренной закупке дополнительных объемов газа у альтернативных поставщиков по любой цене, временный отказ от так называемых зеленых требований и разрешение на использование любых видов топлива для генерации энергии, включая мазут и уголь.