О нас

ЕК повысила оценку среднегодовой цены нефти на 2022-2023 годы

ЕК повысила оценку среднегодовой цены нефти на 2022-2023 годы Еврокомиссия повысила свой прогноз по среднегодовой стоимости нефти на текущий год до 108 долларов США за баррель.
Энергетика
14 июля 2022 г. 14:09
ЕК повысила оценку среднегодовой цены нефти на 2022-2023 годы

Еврокомиссия повысила свой прогноз по среднегодовой стоимости нефти на текущий год до 108 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в летнем экономическом прогнозе ЕК.

Согласно прогнозам, в 2023 году стоимость нефти ожидается на уровне 96 долларов за баррель по сравнению с предыдущим весеннем прогнозном.

"Предполагается, что цены на нефть составят в среднем 108 долларов за баррель в 2022 году и 96 долларов в 2023 году. Это незначительно выше по обоим годам, чем ожидалось весной, но существенно выше, чем в 2021 году — 71 доллар за баррель", — говорится в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе на осенний сезон
ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе на осенний сезон
14 июля 2022 г. 14:52
В Кяльбаджаре и Лачыне отправились местные жители-окруженцы I Карабахской войны
ФотоВ Кяльбаджаре и Лачыне отправились местные жители-окруженцы I Карабахской войны
14 июля 2022 г. 14:50
Президент Ильхам Алиев поздравил Макрона
Президент Ильхам Алиев поздравил Макрона
14 июля 2022 г. 14:09
Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
13 июля 2022 г. 15:53
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
13 июля 2022 г. 12:36
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
ФотоВ связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
12 июля 2022 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
12 июля 2022 г. 16:31
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
12 июля 2022 г. 10:52
Минуло два года с Товузских боев
Минуло два года с Товузских боев
12 июля 2022 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi