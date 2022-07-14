ЕК повысила оценку среднегодовой цены нефти на 2022-2023 годы

Еврокомиссия повысила свой прогноз по среднегодовой стоимости нефти на текущий год до 108 долларов США за баррель.
Как передает Report, об этом говорится в летнем экономическом прогнозе ЕК.
Согласно прогнозам, в 2023 году стоимость нефти ожидается на уровне 96 долларов за баррель по сравнению с предыдущим весеннем прогнозном.
"Предполагается, что цены на нефть составят в среднем 108 долларов за баррель в 2022 году и 96 долларов в 2023 году. Это незначительно выше по обоим годам, чем ожидалось весной, но существенно выше, чем в 2021 году — 71 доллар за баррель", — говорится в документе.