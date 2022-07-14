ЕК повысила оценку среднегодовой цены нефти на 2022-2023 годы

Еврокомиссия повысила свой прогноз по среднегодовой стоимости нефти на текущий год до 108 долларов США за баррель.

Еврокомиссия повысила свой прогноз по среднегодовой стоимости нефти на текущий год до 108 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в летнем экономическом прогнозе ЕК.

Согласно прогнозам, в 2023 году стоимость нефти ожидается на уровне 96 долларов за баррель по сравнению с предыдущим весеннем прогнозном.

"Предполагается, что цены на нефть составят в среднем 108 долларов за баррель в 2022 году и 96 долларов в 2023 году. Это незначительно выше по обоим годам, чем ожидалось весной, но существенно выше, чем в 2021 году — 71 доллар за баррель", — говорится в документе.