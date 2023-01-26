О нас

ЕК подала в суд на Болгарию и Словакию из-за возобновляемых источников энергии

ЕК подала в суд на Болгарию и Словакию из-за возобновляемых источников энергии Еврокомиссия (ЕК) подала в суд Евросоюза на Болгарию и Словакию из-за того, что власти этих стран не внесли в свое законодательство правила по использованию возобновляемых источников энергии.
Энергетика
26 января 2023 г. 18:10
ЕК подала в суд на Болгарию и Словакию из-за возобновляемых источников энергии

Еврокомиссия (ЕК) подала в суд Евросоюза на Болгарию и Словакию из-за того, что власти этих стран не внесли в свое законодательство правила по использованию возобновляемых источников энергии.

Как передает Report, соответствующее извещение размещено на сайте ЕК.

На обе страны подали иск в Европейский суд с просьбой наложить на них финансовые санкции за то, что они не перенесли в местное законодательство правила из Директивы о возобновляемых источниках энергии от 2018 года.

В ЕК отметили, что государства-члены ЕС должны были внести изменения в законы своих стран до 30 июня 2021 года, однако Болгария и Словакия до сих пор не уведомили о каких-либо мерах.

В ноябре прошлого года польские власти направили Еврокомиссии заявление с просьбой прекратить начислять штрафы Суда Евросоюза в Люксембурге в размере 1 млн евро в день. Суд в Люксембурге в конце октября 2021 года обязал Польшу выплачивать ЕК штраф в размере 1 млн евро в день за то, что республика не приостановила действие правовых норм о функционировании дисциплинарной палаты Верховного суда, как того требовала судебная инстанция.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EU sues Bulgaria and Slovakia over renewable energy development
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Bolqarıstan və Slovakiyanı bərpa olunan enerji mənbələrinə görə məhkəməyə verir

Другие новости из категории

Увеличение добычи газа в Ливии займет до пяти лет
Увеличение добычи газа в Ливии займет до пяти лет
26 января 2023 г. 17:47
Доход Норвегии от продажи нефти и газа вырос на 200%
Доход Норвегии от продажи нефти и газа вырос на 200%
26 января 2023 г. 16:28
Турция планирует поставить Украине плавучие электростанции
Турция планирует поставить Украине плавучие электростанции
26 января 2023 г. 15:37
Президент Азербайджана: Южный газовый коридор способствует развитию всего региона
Президент Азербайджана: Южный газовый коридор способствует развитию всего региона
26 января 2023 г. 15:03
Италия и Ливия подпишут соглашение в сфере разработки морских месторождений
Италия и Ливия подпишут соглашение в сфере разработки морских месторождений
26 января 2023 г. 12:38
Биржевые цены на газ в США упали до 19-месячного минимума
Биржевые цены на газ в США упали до 19-месячного минимума
26 января 2023 г. 12:03
СМИ: Четырехстороннее энергосоглашение с Азербайджаном - шанс для Европы стать энергонезависимой
СМИ: Четырехстороннее энергосоглашение с Азербайджаном - шанс для Европы стать энергонезависимой
26 января 2023 г. 11:13
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
26 января 2023 г. 10:49
Brent подешевел на низких объемах торгов из-за каникул на биржах Китая
Brent подешевел на низких объемах торгов из-за каникул на биржах Китая
26 января 2023 г. 09:26
В Нахчыване восстановлена система платежей за газ через терминал  
В Нахчыване восстановлена система платежей за газ через терминал  
26 января 2023 г. 00:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi