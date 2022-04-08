ЕК объявила о запуске платформы для совместных закупок газа и водорода странами ЕС

Европейская комиссия (ЕК) объявила о запуске платформы для совместных закупок газа и водорода странами Евросоюза с целью снижения их зависимости от поставок из РФ.

Европейская комиссия (ЕК) объявила о запуске платформы для совместных закупок газа и водорода странами Евросоюза с целью снижения их зависимости от поставок из РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК.

"С целью получения энергетических поставок по приемлемым ценам в текущей геополитической обстановке и снижения зависимости от российского газа Еврокомиссия создала со странами ЕС платформу для совместных закупок газа, сжиженного природного газа и водорода. Первая виртуальная встреча участников прошла в четверг", - сказано в сообщении.