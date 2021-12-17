ЕК намерена признать газ и атом экологические чистыми источниками энергии

Еврокомиссия (ЕК) до конца 2021 года признает, что атом и природный газ являются экологически чистыми источниками получения энергии.

Еврокомиссия (ЕК) до конца 2021 года признает, что атом и природный газ являются экологически чистыми источниками получения энергии.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции, посвященной итогам работы правительства страны.

"В три часа утра я вернулся с заседания Европейского совета. Председатель Еврокомиссии пообещала, что до конца текущего года ЕК реализует акт, которым подтвердит, что атом и газ являются [экологически чистыми] источниками энергии с низкими эмиссионными выбросами", - сказал Бабиш.