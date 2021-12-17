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ЕК намерена признать газ и атом экологические чистыми источниками энергии

ЕК намерена признать газ и атом экологические чистыми источниками энергии Еврокомиссия (ЕК) до конца 2021 года признает, что атом и природный газ являются экологически чистыми источниками получения энергии.
Энергетика
17 декабря 2021 г. 13:21
ЕК намерена признать газ и атом экологические чистыми источниками энергии

Еврокомиссия (ЕК) до конца 2021 года признает, что атом и природный газ являются экологически чистыми источниками получения энергии.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции, посвященной итогам работы правительства страны.

"В три часа утра я вернулся с заседания Европейского совета. Председатель Еврокомиссии пообещала, что до конца текущего года ЕК реализует акт, которым подтвердит, что атом и газ являются [экологически чистыми] источниками энергии с низкими эмиссионными выбросами", - сказал Бабиш.

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