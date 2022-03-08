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ЕК намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время

ЕК намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время Еврокомиссия (ЕК) намерена присоединить Украину к энергосети Евросоюза в ближайшее время.
Энергетика
8 марта 2022 г. 20:16
ЕК намерена присоединить Украину к энергосети ЕС в ближайшее время

Еврокомиссия (ЕК) намерена присоединить Украину к энергосети Евросоюза в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе, представляя план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2030 году.

"Еврокомиссия сделает все, чтобы в кратчайшие сроки присоединить Украину к энергосистеме ЕС, чтобы свет в этой стране продолжал гореть, - заявила она. - Мы продолжаем помогать этой стране, поставляя ей топливо, генераторы".

Представленный ЕК план предусматривает отказ ЕС от газа, нефти и угля из России "задолго до 2030 года", а также отказ от двух третей российского импорта газа до конца этого года. Этот план включает диверсификацию поставок, ускоренный переход на альтернативные источники энергии и повышение энергоэффективности Евросоюза. В частности, для этого замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс рекомендовал гражданам сообщества понизить температуру в своих домах.

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