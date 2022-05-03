ЕК на фоне ситуации с оплатой газа обещает дать разъяснения для компаний

Еврокомиссия (ЕК) на фоне ситуации с оплатой российского газа предоставит более детальные разъяснения о том, что могут и не могут делать европейские компании в условиях антироссийских санкций.

Еврокомиссия (ЕК) на фоне ситуации с оплатой российского газа предоставит более детальные разъяснения о том, что могут и не могут делать европейские компании в условиях антироссийских санкций.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила еврокомиссар по энергетики Кадри Симсон.

"Многие европейские энергетические компании должны совершить следующий платеж "Газпрому" в середине мая и пытаются лучше понять, что они должны делать", - сказала она на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.

ЕК считает, что оплата газа в рублях по новой схеме ведет к нарушению санкций, напомнила Симсон.

"Я пообещала министрам, что мои службы вместе с юридическими службами ЕК и Совета (стран ЕС - ред.) подготовят более детальные разъяснения о том, что компании могут и не могут делать в рамках нашей структуры санкций", - сообщила она.