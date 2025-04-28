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ЕК может перенести предложение по отказу от ископаемых энергоносителей из РФ

ЕК может перенести предложение по отказу от ископаемых энергоносителей из РФ Еврокомиссия (ЕК) может в очередной раз перенести свое предложение по окончательному отказу от ископаемых энергоносителей из РФ, включая СПГ.
Энергетика
28 апреля 2025 г. 15:19
ЕК может перенести предложение по отказу от ископаемых энергоносителей из РФ

Еврокомиссия (ЕК) может в очередной раз перенести свое предложение по окончательному отказу от ископаемых энергоносителей из РФ, включая СПГ.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.

"Мы по-прежнему стараемся подготовить дорожную карту к 6 мая, но, как мы знаем, часто случаются отступления от того, что мы планируем. Мы адаптируемся к тому, как работа идет внутри (Еврокомиссии). Но это не имеет отношения к государствам-членам Евросоюза, подготовка документа ведется исключительно службами Еврокомиссии", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о разногласиях с государствами-членами ЕС, которые не согласны с отказом от закупок российского СПГ.

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