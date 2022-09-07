ЕК хочет ограничить цену российского газа на уровне 50 евро за МВт/ч

Франция выступила за введение предельного уровня цен на поставки газа из России.

Франция выступила за введение предельного уровня цен на поставки газа из России.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Разработанный Еврокомиссией (ЕК) документ предполагает, что потолок цен установят на уровне 50 евро за 1 МВт/ч. При этом сама ЕК называет такую меру рискованной. Инициативу обсудят представители стран Евросоюза (ЕС) сегодня, 7 сентября. Вчера цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла 220 евро за 1 МВт/ч.

По данным издания, предлагаемый уровень цен на газ "составляет менее одной пятой от текущей спотовой цены". В документе содержится предупреждение, этот такой шаг "был бы авантюрой", и "ЕС должен быть готов немедленно отказаться от российского газа", потому что Москва в ответ может полностью прекратить все поставки.

Politico пишет, что Испания пока обдумывает предложение, Германия также "заняла более осторожную позицию". Представитель министерства экономики ФРГ сказал, что Берлин хочет создать национальную экспертную комиссию для изучения "самого разумного подхода" к ограничению цен на газ. Такой шаг "затормозит любое быстрое принятие мер в масштабах всего ЕС".

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун считает, что любые ограничения могут ввести на шесть месяцев и при необходимости продлить еще на полгода. Бун при этом предупредила, что подобные меры будут эффективны только в том случае, если с ними согласятся все страны ЕС.

В начале сентября министры финансов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) согласовали ограничение цены на нефть из России, но потолок пока не установлен. ЕК хочет добиться поддержки этой меры от всех стран Европы, а также предложила распространить аналогичные ограничения на российский газ. 2 сентября "Газпром" объявил о полной остановке "Северного потока" на неопределенное время из-за выявленной утечки масла. На этом фоне цена газа в Европе росла более чем на 30%.