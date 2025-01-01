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ЕК: Готовы импортировать газ нероссийского происхождения

ЕК: Готовы импортировать газ нероссийского происхождения Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ нероссийского происхождения в страны Центральной и Восточной Европы по альтернативным маршрутам.
Энергетика
1 января 2025 г. 12:39
ЕК: Готовы импортировать газ нероссийского происхождения

Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ нероссийского происхождения в страны Центральной и Восточной Европы по альтернативным маршрутам.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Оператор системы транзитных трубопроводов Eustream сообщил, что транзит природного газа из Украины в Словакию по трубопроводу, который используется для поставок российского газа в Европу, прекратился в среду, 1 января.

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что страна начала замещать экспорт российского газа из других источников — за счет поставок из Германии и Италии, некоторые объемы восполняются из ранее накопленных в хранилищах.

"Мы выполнили домашнюю работу и были хорошо подготовлены к этому сценарию. Австрия больше не зависит от газа из России - и это хорошо", - сказала она.

По данным Министерства энергетки Австрии, на 30 декабря 2024 года уровень газа в хранилищах страны составлял 78,53%. Снабжение газом Австрии по-прежнему гарантировано, несмотря на завершение транзита газа через Украину.

Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года.

Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.

"Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15,5 млрд кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдова и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдовы.

Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

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