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ЕК: Цены на газ в Европе останутся высокими до конца 2022 года

ЕК: Цены на газ в Европе останутся высокими до конца 2022 года Цены на газ в Евросоюзе останутся повышенными в текущем году, и могут снизиться весной 2023 года.
Энергетика
10 февраля 2022 г. 15:33
ЕК: Цены на газ в Европе останутся высокими до конца 2022 года

Цены на газ в Евросоюзе останутся повышенными в текущем году, и могут снизиться весной 2023 года.

Как передает Report, об этом говорится в зимнем экономическим прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

"Фьючерсные контракты по-прежнему указывают на отступление от высоких уровней после этой зимы. Однако цены в 2022 году, как ожидается, останутся выше, чем предполагалось осенью, прежде чем более существенно снизиться весной 2023 года", - говорится в документе.

Сегодня цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг колеблются в диапазоне 885-910 долларов США за тысячу кубометров.

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