EIA вновь снизила прогноз по добыче нефти в Азербайджане

По сравнению с первым кварталом 2020 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане снизилась на 90 тыс. баррелей или 11,7%

Администрация энергетической информации правительства США (EIA) внесла изменения в прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане в четвертом квартале текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на последний отчет Short-Term Energy Outlook – December 2020.

Согласно обновленному прогнозу EIA, среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в четвертом квартале 2020 года составит 680 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза, на 10 тыс. баррелей или на 1,5% выше показателей третьего квартала текущего года.

По сравнению с первым кварталом 2020 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане снизилась на 90 тыс. баррелей или 11,7%. По сравнению с показателями четвертого квартала 2019 года показатель сократился на 80 тыс. баррелей или 10,5%.

Отметим, что в 2020 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 700 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей меньше ноябрьского прогноза.