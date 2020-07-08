EIA: В Азербайджане добыча нефти сократится на 50-100 тыс. б/с

EIA: В Азербайджане добыча нефти сократится на 50-100 тыс. б/с

Администрация энергетической информации США (EIA) в этом году сократила прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане на 20 тыс. баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском отчете EIA.

По новому прогнозу EIA, в 2020 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 710 тыс. баррелей.

Согласно отчету, в 2021 году ежедневная добыча нефти в Азербайджане прогнозируется на уровне 740 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза.

В этом году добыча в таких странах как Азербайджан, Индия, Казахстан, Колумбия, Малайзия и Египет, не входящих в ОПЕК, значительно сократится. По прогнозу, объем снижения добычи по каждой из этих стран составит 50-100 тыс. баррелей/сутки.