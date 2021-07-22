EIA: В 2021 году экспорт нефти из США останется высоким

Несмотря на воцарившую на мировых нефтяных рынках нестабильность, экспорт сырой нефти из США в 2020 году достиг рекордного объема

Несмотря на воцарившую на мировых нефтяных рынках нестабильность, экспорт сырой нефти из США в 2020 году достиг рекордного объема.

Как передает Report со ссылкой на worldoil, в текущем году этот показатель останется на высоком уровне.

По состоянию на 9 июля 2021 года показатель составлял в среднем 3 млн баррелей в сутки. Согласно еженедельному отчету Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), последнее 4-недельное скользящее среднее значение экспорта «черного золота» из страны достигло 3,51 млн баррелей в сутки.

В 2013 году правительство США сняло ограничения на экспорт минимально переработанной сверхлегкой нефти. Летом 2015 года Соединенные Штаты и Мексика заключили соглашение об обмене нефтью, а в декабре 2015 года ограничения на экспорт сырой нефти были полностью сняты. С тех пор экспорт сырой нефти из США значительно вырос и начиная с 2019 года составлял в среднем около 3 млн баррелей в сутки.

Четырехнедельное скользящее среднее значение объемов экспорта сырой нефти из США не опускалось ниже 2 млн баррелей в сутки в течение последних трех лет, несмотря на пандемию COVID-19, которая вызвала значительное падение цен на сырую нефть, снижение спроса и сокращение производства в США и во всем мире.

В последнее время высокие цены на нефть способствовали стабильному экспорту сырой нефти. В течение недели с 9 июля 2021 года мировая спотовая цена на сырую нефть марки Brent в среднем составляла 76,13 долларов США за баррель, а внутренняя спотовая цена на сырую нефть WTI — в среднем 73,35 долларов США за баррель. Цены на Brent и WTI оставались выше 70 долларов США за баррель в период с 8 июня по 16 июля 2021 года.

Еженедельные данные об экспорте из отчета EIA говорят о небольшом увеличении экспорта сырой нефти с конца июня 2021 года.

Даже при небольшой разнице в цене между ценой на WTI и ценой на Brent экспорт сырой нефти из США остается очень высоким. По состоянию на 16 июля цена на нефть WTI была в среднем на 2,82 доллара США за баррель ниже, чем цена на нефть марки Brent, тогда как по состоянию на 9 июля 2021 года цена на нефть WTI была на 2,78 доллара США за баррель ниже, чем цена на нефть марки Brent. Экспорт сырой нефти из США за ту же неделю составил 3,51 млн баррелей в сутки, что значительно превышает средний объем экспорта сырой нефти из США с начала 2021 года.

В период с 2011 по 2014 гг. цена на нефть марки WTI была в среднем на 10 долларов США за баррель ниже, чем цена на нефть марки Brent.

Инфраструктура сырой нефти в США значительно расширилась с 2015 года , чтобы облегчить экспорт сырой нефти с береговых месторождений. Порты на побережье Техасского залива, в частности «Корпус-Кристи» и «Хьюстон», стали лидерами этого процесса, что позволило экспортировать больше нефти из Пермского бассейна и бассейна Игл-Форд. Благодаря многочисленным трубопроводным соединениям побережья Мексиканского залива и эффективной портовой инфраструктуре большая часть экспорта сырой нефти США уходит из региона побережья Мексиканского залива.

Отметим, что 21 июля нефть подешевела на фоне неожиданного увеличения запасов в США.