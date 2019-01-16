EIA: США увеличит добычу нефти на 11% в ближайшие два года

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В 2019 году добыча нефти в США вырастет до среднего значения 12,1 млн барр. в сутки, а в 2020 году – до 13 млн.

Как передает Report, об этом следует из прогноза Агентства энергетической информации при минэнерго США.

В публикации отмечено, что это приведет лишь к краткосрочному падению цен на нефть, считают эксперты агентства.

Средняя стоимость нефти в этом году снизится на 14% в сравнении с 2018 г. до $61 за баррель сорта Brent, но увеличится в следующем году до $65 за баррель.