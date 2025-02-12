EIA сохранило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2025 год

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует среднесуточную добычу нефти с конденсатом в Азербайджане в 2025 году на уровне 630 тыс. баррелей, что соответствует январскому показателю.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует среднесуточную добычу нефти с конденсатом в Азербайджане в 2025 году на уровне 630 тыс. баррелей, что соответствует январскому показателю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на EIA.

По данным управления, в первом квартале 2025 года добыча нефти с конденсатом в стране прогнозируется в объеме 610 тыс. б/с, во втором квартале - 630 тыс. б/с, в третьем и четвертом кварталах - по 640 тыс. б/с. Рост по сравнению с показателем января отмечен в прогнозе на второй квартал текущего года на 10 тыс. б/с.

Как сообщалось, в 2024 году производство жидких углеводородов в стране составило 600 тыс. б/с.