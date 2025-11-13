EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оставило без изменений прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ежемесячного обзора EIA.

Согласно прогнозу ведомства, в текущем году производство нефти с конденсатом в Азербайджане составит 570 тыс. баррелей в сутки (б/с), что соответствует октябрьскому прогнозу.

В том числе в первом квартале фактическая добыча составила 570 тыс. б/с, во втором квартале - 570 тыс. б/с, в третьем и четвертом кварталах добыча прогнозируется на уровне 560 тыс. б/с (октябрьский прогноз - 560 тыс. б/с).

Как сообщалось, в 2024 году производство жидких углеводородов в стране составило 600 тыс. б/с. В первом квартале оно было на уровне 600 тыс. б/с, во втором и третьем кварталах - 590 тыс. б/с, в четвертом квартале - 600 тыс. б/с.