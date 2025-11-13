Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    • 13 ноября, 2025
    • 09:28
    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оставило без изменений прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане в 2025 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ежемесячного обзора EIA.

    Согласно прогнозу ведомства, в текущем году производство нефти с конденсатом в Азербайджане составит 570 тыс. баррелей в сутки (б/с), что соответствует октябрьскому прогнозу.

    В том числе в первом квартале фактическая добыча составила 570 тыс. б/с, во втором квартале - 570 тыс. б/с, в третьем и четвертом кварталах добыча прогнозируется на уровне 560 тыс. б/с (октябрьский прогноз - 560 тыс. б/с).

    Как сообщалось, в 2024 году производство жидких углеводородов в стране составило 600 тыс. б/с. В первом квартале оно было на уровне 600 тыс. б/с, во втором и третьем кварталах - 590 тыс. б/с, в четвертом квартале - 600 тыс. б/с.

    EIA добыча нефти прогноз
    EIA maintains Azerbaijan's 2025 daily oil production forecast

    Последние новости

    09:36

    Прогноз EIA по добыче нефти в Азербайджане на 2026 год остался неизменным

    Энергетика
    09:28

    ЧМ-2026: Сегодня сборная Азербайджана встретится с Исландией в отборочном этапе

    Футбол
    09:28

    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:22

    VI Игры исламской солидарности: Азербайджанские спортсмены выступят в 3 видах спорта

    Индивидуальные
    09:18

    Азербайджан обсудил с ЕБРР будущие планы в сфере управления водными ресурсами

    Финансы
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.11.2025)

    Финансы
    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.11.2025)

    Финансы
    08:58

    В Южной Корее при наезде грузовика на рынке пострадали 20 человек

    Другие страны
    08:41

    Boeing обязали выплатить больше $28 млн за гибель сотрудницы ООН в авиакатастрофе

    Другие страны
    Лента новостей