EIA снизило прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на этот год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году прогнозируется в объеме 730 тыс. баррелей.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2022 году прогнозируется в объеме 730 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на мартовский выпуск отчета Short-Therm Energy Outlook Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Прогноз по добыче нефти на этот год на 10 тыс. баррелей или на 1,35% меньше, чем прогнозировалось в феврале.

Ожидается, что в первом квартале 2022 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 730 тысяч баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,35% меньше, чем прогнозировалось ранее в феврале. Данный прогноз на 20 тыс. баррелей или на 2,67% меньше, чем показатели суточной добычи нефти первого квартала 2021 года.

Ожидается, что во втором квартале 2022 года суточная добыча нефти в Азербайджане составит 740 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, эти цифры совпадают с прогнозом, представленным в февральском отчете. Это на 40 тыс. баррелей или на 5,71% больше показателей по суточной добыче нефти второго квартала 2021 года.

Агентство подсчитало, что в третьем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,35% меньше, чем в предыдущем февральском прогнозе, на 20 тыс. баррелей или на 2,82% больше прогнозных показателей суточной добычи нефти третьего квартала 2021 года.

В последнем квартале 2022 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей. Это совпадает с прогнозом, опубликованным учреждением в феврале и на 20 тыс. баррелей или 2,82% больше прогнозных показателей по суточной добыче нефти четвертого квартала 2021 года.