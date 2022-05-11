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EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2023 году составит 700 тысяч баррелей.
Энергетика
11 мая 2022 г. 12:12
EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2023 году составит 700 тысяч баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на майский выпуск отчета Short-Therm Energy Outlook Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

Прогноз по добыче нефти на следующий год совпадает с мартовским прогнозом - на 20 тыс. баррелей или на 2,78% меньше, чем в этом году.

В первом квартале 2023 года среднесуточная добыча нефти в стране составит 720 тысяч баррелей. Эта цифра на 10 тыс. баррелей, или на 1,41% больше, чем прогнозировалось в апреле, на 20 тыс. баррелей или на 2,86% превышает прогноз ежесуточной добычи нефти на первый квартал 2022 года.

Ожидается, что во втором квартале 2023 года суточная добыча нефти в Азербайджане составит 690 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, это на 10 тыс. баррелей или на 1,43% меньше, чем прогнозировалось в апреле, на 30 тыс. баррелей или на 4,17% меньше показателей суточной добычи нефти второго квартала 2022 года.

Агентство считает, что в третьем квартале 2023 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 680 тыс. баррелей. Эти объемы также на 10 тыс. баррелей или на 1,45% меньше, чем прогнозировалось в апреле, на 50 тыс. баррелей или на 6,85% меньше прогнозных показателей суточной добычи третьего квартала 2022 года.

В последнем квартале 2023 года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 700 тыс. баррелей. Эта цифра на 10 тыс. баррелей или на 1,41% меньше, чем прогноз в апреле, на 20 тыс. баррелей или на 2,78% меньше прогнозных показателей суточной добычи четвертого квартала 2022 года.

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Версия на английском языке EIA cuts forecast for Azerbaijan’s oil production in 2023
Версия на азербайджанском языке EIA gələn il üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu 3 %-dək azaldıb

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