EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на II квартал

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане во II квартале 2021 года предположительно составит 710 тыс. баррелей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – May 2021 Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.
Прогноз по добыче нефти на этот год изменился по сравнению с предыдущим прогнозом, снизившись на 10 тыс. баррелей или на 1,39%.
Кроме того, согласно отчету агентства, это на 20 тыс. баррелей или на 2,9% больше показателя за второй квартал 2020 года.
Агентство считает, что в текущем году прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей. В предыдущем прогнозе эта цифра была равна 740 тыс. баррелей.