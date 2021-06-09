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EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на II квартал

EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на II квартал Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане во II квартале 2021 года предположительно составит 710 тыс. баррелей.
Энергетика
9 июня 2021 г. 11:24
EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на II квартал

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане во II квартале 2021 года предположительно составит 710 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – May 2021 Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

Прогноз по добыче нефти на этот год изменился по сравнению с предыдущим прогнозом, снизившись на 10 тыс. баррелей или на 1,39%.

Кроме того, согласно отчету агентства, это на 20 тыс. баррелей или на 2,9% больше показателя за второй квартал 2020 года.

Агентство считает, что в текущем году прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей. В предыдущем прогнозе эта цифра была равна 740 тыс. баррелей.

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Версия на английском языке EIA downgrades forecast for Azerbaijan’s oil production in Q2 
Версия на азербайджанском языке EIA II rüb üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu azaldıb

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